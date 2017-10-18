События

13:55 18.10.2017

В РФ мэр посоветовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

Глава Калининграда (РФ) Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время ЧМ-2018, считает, что жителям лучше уехать из города на время матчей.

"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", - сказал Ярошук в среду в эфире местной радиостанции.

По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

"Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь", - попросил мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. "Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана", - сказал Ярошук.

В Калининграде стадион ЧМ-2018 строится на острове Октябрьский в центре города. Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35000 зрителей.

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