Квота для граждан старше 45 лет в 4% общей численности сотрудников поможет их трудоустройству - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что введение квоты для граждан возрастом от 45 лет в 4% от общей численности сотрудников компании поможет их трудоустройству.

"Люди иногда говорят, что если больше 45 лет, то они не могут найти себе работу, так мы ввели квотирование, что люди старше 45 лет сейчас могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях - это будет не менее 4% от общего числа работников", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Глава правительства отметил, что это правильный шаг, который поможет в трудоустройстве этой возрастной категории граждан.