События

12:04 18.10.2017

Квота для граждан старше 45 лет в 4% общей численности сотрудников поможет их трудоустройству - Гройсман

Квота для граждан старше 45 лет в 4% общей численности сотрудников поможет их трудоустройству - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что введение квоты для граждан возрастом от 45 лет в 4% от общей численности сотрудников компании поможет их трудоустройству.

"Люди иногда говорят, что если больше 45 лет, то они не могут найти себе работу, так мы ввели квотирование, что люди старше 45 лет сейчас могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях - это будет не менее 4% от общего числа работников", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Глава правительства отметил, что это правильный шаг, который поможет в трудоустройстве этой возрастной категории граждан.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинцы 7,5 млн раз воспользовались безвизом с ЕС - Гройсман

Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

Украина и Молдова должны поскорее подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроузла – Гройсман

Гройсман требует максимально рационально использовать средства, выделенные на ликвидацию последствий ЧП в Калиновке

Разминирование территорий возле Калиновки может продолжаться до декабря – Гройсман

Необходимо сохранить память о трагедии Бабьего Яра для недопущения повторения ошибок – Гройсман

Местные жители населенных пунктов вблизи г.Калиновка могут возвращаться домой

Взрывы в Калиновке почти прекратились, началось разминирование 5-км зоны

Предварительной версией возгорания складов боеприпасов в Калиновке является внешний фактор – Гройсман

Гройсман попросил винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия передала Нидерландам ракету ЗРК "Бук" для расследования катастрофы малазийского "Боинга" на Донбассе

Мадрид может лишить власти Каталонии полномочий

Агропроизводители за 9 мес. получили 2,3 млрд грн дотаций

Полиция просит с пониманием относится к неудобствам в связи с ограничением движения по ул.Грушевского

Суд оставил азербайджанского оппозиционного журналиста Гусейнова под стражей на 18 суток

Парубий возмущен тем, что митингующие препятствовали нардепам выходить из здания парламента

Боевики увеличили количество обстрелов позиций сил АТО с начала недели

Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

Защита замглавы Минобороны Павловского обжаловала его меру пресечения

Одесская ОГА планирует сократить количество свалок в 5 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА