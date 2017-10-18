Грузия передала Нидерландам ракету ЗРК "Бук" для расследования катастрофы малазийского "Боинга" на Донбассе

Грузия в ответ на просьбу помочь в расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга" передала Нидерландам одну ракету ЗРК "Бук", сообщила Главная прокуратура республики.

Как сказали журналистам в среду в надзорном органе, соответствующая просьба от Министерства безопасности и юстиции Нидерландов на основании европейской конвенции "О правовой взаимопомощи по уголовным делам" от 1959 года и ее дополнительных протоколов поступила в Главную прокуратуру Грузии еще в январе 2016 года.

По информации прокуратуры, голландской стороне был передан один экземпляр ракеты типа 9M38M1 зенитной ракетной системы "Бук".

В прокуратуре отметили, что грузинская сторона удовлетворила просьбу и оказала соответствующую правовую помощь Нидерландам в соответствии с обязательствами по вышеуказанной конвенции и резолюции Совбеза ООН № 2166.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016 года международная группа следователей опубликовала доклад о предварительных результатах расследования, в котором сделала вывод о том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого был сбит самолет, был доставлен из России. Российская сторона категорически не согласилась с выводами международной следственной группы.