События

10:04 18.10.2017

Под Радой находится около 200 митингующих, ситуация контролируемая

Под Радой находится около 200 митингующих, ситуация контролируемая

По состоянию на 9:30 утра в среду под стенами Верховной Рады находилось около 200 участников акции протеста, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Из них представители "Руха новых сил" - до 50 человек, батальона "Донбасс" - до 100 человек и "Справедливости" - до 50 человек", - говорится в сообщении на странице МВД в соцсети Facebook в среду утром.

По данным правоохранителей, в целом ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируемая. "Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", - сообщают в МВД.

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