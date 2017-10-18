На взятке задержан полковник Генштаба ВСУ

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала одного из начальников отдела Генерального штаба Вооруженных сил Украины во время получения взятки в сумме $3 тыс, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, полковник требовал и затем получил от гражданина неправомерную выгоду за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории военной части с целью установления ячеек нефте-химического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.

"На данное время военная прокуратура Дарницкого гарнизона проводит первоочередные следственные действия, решает вопрос об извещении должностного лица о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, проведения обысков, отстранения от должности", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook во вторник.