Суд отпустил инвестора "Трейд Коммодити" Трофименко под личное обязательство

Соломенский районный суд г.Киева отпустил задержанного инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко под личное обязательство с обязанностью носить электронный браслет.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", соответствующее решение на заседании во вторник, 17 октября, приняла судья Владлена Лазаренко. Мера пресечения была избрана на два месяца, до 17 декабря.

В.Трофименко был отпущен из-под стражи в зале суда. Суд обязал его сдать загранпаспорта и носить электронное средство слежки.

Как сообщалось, В.Трофименко был задержан следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 16 октября, сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити", экс-совладельцем ТРЦ Skymall Андреем Адамовским, на котором тот заявил, что вместе с В.Трофименко является инвестором, но не акционером компании.

Бизнесмен также отрицает связь с "Трейд Коммодити" депутата Александра Грановского.

11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны.

Соломенский районный суд Киева избрал И.Павловскому и В.Гулевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что задержания в Минобороны и уголовное дело связаны с компанией "Трейд Коммодити", "за которой стоит партнер и сосед Грановского по офису Адамовский".

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что всего в рамках уголовного производства задержаны четыре человека. По его словам, следователи намерены закончить расследование этого дела в течение 4 месяцев, а само преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.