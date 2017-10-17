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19:50 17.10.2017

Суд отпустил инвестора "Трейд Коммодити" Трофименко под личное обязательство

Суд отпустил инвестора "Трейд Коммодити" Трофименко под личное обязательство

Соломенский районный суд г.Киева отпустил задержанного инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко под личное обязательство с обязанностью носить электронный браслет.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", соответствующее решение на заседании во вторник, 17 октября, приняла судья Владлена Лазаренко. Мера пресечения была избрана на два месяца, до 17 декабря.

В.Трофименко был отпущен из-под стражи в зале суда. Суд обязал его сдать загранпаспорта и носить электронное средство слежки.

Как сообщалось, В.Трофименко был задержан следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 16 октября, сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити", экс-совладельцем ТРЦ Skymall Андреем Адамовским, на котором тот заявил, что вместе с В.Трофименко является инвестором, но не акционером компании.

Бизнесмен также отрицает связь с "Трейд Коммодити" депутата Александра Грановского.

11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны.

Соломенский районный суд Киева избрал И.Павловскому и В.Гулевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что задержания в Минобороны и уголовное дело связаны с компанией "Трейд Коммодити", "за которой стоит партнер и сосед Грановского по офису Адамовский".

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что всего в рамках уголовного производства задержаны четыре человека. По его словам, следователи намерены закончить расследование этого дела в течение 4 месяцев, а само преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

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