События

18:51 17.10.2017

В Киеве обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой

 Сотрудники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, которые могли быть использованы у Верховной Рады во время акций.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Нацполиции Украины со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, в результате реализации оперативной информации правоохранители провели ряд следственных действий, во время которых изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку в Киеве.

"Обыски продолжаются. Подчеркиваю, что это - не последний шаг Службы безопасности и Национальной полиции, направленный на недопущение мероприятий по дестабилизации ситуации в государстве", - заверил В.Аброськин.

Он также отметил, что после проведения всех необходимых экспертиз лицо, сделавшее этот тайник, будет привлечено к уголовной ответственности.

В свою очередь, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко отметил, что изъятые правоохранителями предметы могли быть использованы во время событий во вторник возле Верховной Рады, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений с негативными последствиями.

"Мы четко понимаем, кто сделал эту "закладку" и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана", - подчеркнул В.Кононенко.

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