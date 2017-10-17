Активисты пытаются воспрепятствовать выходу из здания Рады депутатов

Митингующие у здания Верховной Рады устроили потасовку при выходе депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18.25 О.Барна находился вдоль охранного периметра у здания Рады в окружении активистов. К нему подошел лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили.

М.Саакашвили призвал активистов пропустить депутата. "Пусть идут домой работать над законами", - сказал он.

О.Барна покинул территорию возле парламента.

После этого митингующие пытались не выпустить за ограждение некоторых других народных депутатов после закрытия пленарного заседания во вторник вечером. В частности группа протестующих окружила внефракционных депутатов Андрея Белецкого и Олега Петренко на улице Грушевского возле ограждения. А.Белецкого это крайне возмутило.

"Я не знаю кто вы… Вы меня по хамски остановили… Зато те депутаты, которых следовало бы не выпускать, спокойно вышли", - сказал он, после чего А.Белецкий и О.Петренко пытались разъяснить этой группе протестующих как следовало бы действовать далее для достижения цели.

Группа людей, которая пыталась не выпустить этих парламентариев, заявили, что являются представителями "Автомайдана".

Также на выходе из здания комитетов Верховной Рады группа людей под флагами "Руха новых сил" остановила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктора Кривенко, который в спокойной обстановке пообщался с участниками акции и разъяснил, как далее будет Верховная Рада рассматривать вопросы, которые указаны в повестке дня на текущую неделю.

Некоторые народные депутаты, в частности из фракции "Блок Петра Порошенко", беспрепятственно покидали здание Верховной Рады через подъезд, который выходит на улицу Грушевского.

Тем временем, М.Саакашвили покинул место проведения акции и проследовал по ул.Грушевского мимо здания Кабинета министров в сторону Европейской площади. Как известно, в этом направлении, в здании по Музейному переулку, 4, находится офис его политической силы "Рух новых сил". В здании по этому переулку полиция во вторник проводила следственные действия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18.45 установлены 9 больших палаток и полевая кухня на проезжей части ул.Грушевского, 6 больших 10-местных армейских палаток и более 30 маленьких двухместных палаток - в парке у площади Конституции напротив здания парламента.

На площади перед Верховной Радой находятся около 300 активистов, еще столько же – на прилегающих территориях неподалеку.