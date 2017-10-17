Осужденного в РФ украинца Клыха посетила в тюрьме мама, он истощен психически и физически – И.Геращенко

Мать удерживаемого в России гражданина Украины Станислава Клыха посетила сына в российской тюрьме, сообщила первый заместитель Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Тамара Ивановна Клых только что вернулась со свидания с сыном, Станиславом Клыхом, которого незаконно удерживают в российской тюрьме. Плачет, что сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически, очень исхудал", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, мама С.Клыха благодарит всех, кто помог ей организовать поездку к сыну в тюрьму, и просит приложить все усилия для его скорейшего освобождения.

Вместе с тем И.Геращенко назвала ужасным то, что уже год никто не был освобожден, и подчеркнула, что вопрос освобождения заложников президент Украины поднимает на всех международных встречах, а представители Украины в Минске предлагали разные варианты и компромиссы для разблокирования процесса. "Пока нет ответа", - добавила политик.

Кроме того, она сообщила, что ко второму чтению законопроекта о государственной политике по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбассом внесла поправки касательно незаконного удержания Россией заложников.

"Внесла пункт о незаконном удержании РФ заложников и политзаключенных как перечень преступлений России и буду просить профильный комитет это поддержать", - рассказала первый вице-спикер.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали из Чечни в Верхнеуральск.

В сентябре он находился на лечении в психиатрической больнице в российском Магнитогорске.