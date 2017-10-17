События

17:49 17.10.2017

Активисты установили уже 14 палаток под Радой

Участники акции протеста под зданием Верховной Рады в Киеве установили уже 14 палаток на улице Грушевского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты установили две большие 10-местные армейские палатки непосредственно на проезжей части ул.Грушевского и 12 маленьких двухместных палаток между улицей и Мариинским парком.

Установка палаток продолжается.

Активисты со сцены призвали всех небезразличных приносить продукты питания и теплую одежду для палаточного городка.

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