В Харькове откроют мемориальную доску генералу Григоренко

В среду, 18 октября, в Харькове состоится открытие мемориальной доски правозащитнику, основателю Украинской Хельсинской группы, генерал-майору Петру Григоренко.

"Я ждал открытия этой доски боле 10 лет. И вот, дождался", - сказал на пресс-конференции во вторник сын П.Григоренко Андрей, приехавший на церемонию открытия из США.

По словам также участвовавшего в пресс-конференции директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, идея установить мемориальную доску П.Григоренко на одном из корпусов Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (ХПИ) возникла 10 лет назад, когда отмечалось 100-летие со дня рождения известного правозащитника, однако руководство вуза было против. В конце концов, было принято решение установить доску на фасаде общежития "Гигант", где П.Григоренко жил более двух лет, будучи студентом ХПИ.

"Я сам ходил в ХПИ, говорил с руководством вуза на эту тему. Их позиция была такая: почему мы должны ставить доску Григоренко, который даже не доучился? Два года проучился и уехал, стал военным; что он сделал для нашего института? Я пытался объяснять, что он сделал не только для института, а для всей страны. Но руководство вуза считало, что нужно ставить доски людям, которые внесли какой-то вклад в развитие института. При такой позиции я решил, что лучше не стоит настаивать – идти на голосование и получить отказ. Такая тогда была позиция университета", - рассказал Е.Захаров.

"Сейчас она поменялась. Но все равно, заметьте, (доска установлена - ИФ) не на здании политехнического университета, а на здании общежития, где жил Петр Григорьевич", - подчеркнул он.

П.Григоренко (1907-1987) - генерал-майор Вооруженных сил СССР, участник диссидентского движения, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы, член Московской Хельсинкской группы. Выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов

В 1929 г.поступил в Харьковский технологический институт.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", в соответствии с которым проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко.