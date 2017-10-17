В столкновениях под Радой пострадали как минимум трое человек, включая полицейского

В столкновениях под зданием Верховной Рады пострадали как минимум трое человек, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" сотрудники экстренной медицинской помощи, дежурящие в правительственном квартале во вторник.

"Я лично перевязывал разбитую голову одному дедушке. Он ушел на своих ногах, но, скорее всего, сотрясение есть. Кроме того, одному мужчине пришлось промывать глаза после того, как был применен слезоточивый газ. Одного полицейского вынесли без сознания", - рассказал медик агентству.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и ул.Грушевского, 14. Они отобрали у правоохранителей приблизительно 30 щитов.

В настоящее время обстановка успокоилась, все происходящее фиксирует на мобильные телефоны большое количество людей.

Представители "Руха новых сил" принесли около 20 новых палаток, которые они намерены установить в Мариинском парке возле здания парламента.

В столкновениях под Радой пострадали как минимум трое человек, включая полицейского

Киев. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В столкновениях под зданием Верховной Рады пострадали как минимум трое человек, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" сотрудники экстренной медицинской помощи, дежурящие в правительственном квартале во вторник.

"Я лично перевязывал разбитую голову одному дедушке. Он ушел на своих ногах, но, скорее всего, сотрясение есть. Кроме того, одному мужчине пришлось промывать глаза после того, как был применен слезоточивый газ. Одного полицейского вынесли без сознания", - рассказал медик агентству.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и ул.Грушевского, 14. Они отобрали у правоохранителей приблизительно 30 щитов.

В настоящее время обстановка успокоилась, все происходящее фиксирует на мобильные телефоны большое количество людей.

Представители "Руха новых сил" принесли около 20 новых палаток, которые они намерены установить в Мариинском парке возле здания парламента.