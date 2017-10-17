События

15:12 17.10.2017

Участники акции возле Рады рассредоточились по прилегающим улицам в правительственном квартале

Участники митинга, который утром во вторник стартовал под зданием Верховной Рады, рассредоточились по прилегающим улицам в правительственном квартале, обстановка спокойная.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 14:20 на Площади Конституции перед парламентом остается около 700 митингующих.

В частности небольшие группы митингующих с флагами партии "Рух новых сил" блокируют выходы из комитетов Верховной Рады на ул.Садовой и ул.Шелковичной.

Активисты "Национального корпуса" выстроились вдоль забора на ул.Грушевского с намерением не выпускать тех народных депутатов, которые захотят покинуть здание парламента.

Сторонники партии ВО "Батькивщина" покинули акцию протеста.

В то же время на Площади Конституции со сцены выступают все желающие, периодически участников митинга призывают блокировать Верховную Раду, однако никаких активных действий небольшое количество оставшихся митингующих не предпринимает.

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили после выступления на сцене общается с людьми.

Правопорядок в правительственном квартале охраняет большое количество правоохранителей.

Как сообщили правоохранители агентству "Интерфакс-Украина", никаких инцидентов пока не зафиксировано, запрещенных предметов у участников митинга в хоте проверки на рамках металлоискателя выявлено не было.

Обстановка в правительственном квартале спокойная. На улице пасмурно, температура воздуха в районе +15.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек с требования проведения политической реформы.

В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного

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