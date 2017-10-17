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14:34 17.10.2017

Львовская и Луганская области на 2 недели обменяются учителями

Львовская и Луганская области на 2 недели обменяются учителями

50 учителей из различных школ Львовской области выехали во вторник в Луганскую область, где на протяжении двух недель будут преподавать в различных школах области, сообщил журналистам председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

По его словам, завтра из Луганской области во Львовскую выедут 50 местных педагогов, которые в свою очередь, будут преподавать в школах Львовской области.

"Учителя из Львовской области две недели будут учить детей в школах Луганской области. В свою очередь, учителя с Востока приедут к нам и будут преподавать в школах Львовской области… Фактически, происходит замещение педагогов между школами обеих областей", – сказал журналистам А.Ганущин.

По его словам, некоторые учителя поедут в Луганскую область уже во второй раз, и таким образом между школами устанавливаются дружеские и профессиональные связи. По словам председателя Львовского горсовета, власти области будут поощрять развитие таких связей в рамках областного конкурса микропроектов – планируется отдельное направление, в рамках которого на финансирование могут претендовать совместные проекты школ из Львовской и Луганской областей.

В сентябре текущего года Львовский облсовет, Луганская областная военно-гражданская администрация и Министерство образования подписали декларацию о намерений о сотрудничестве в образовательной отрасли. Обмен педагогами является одним из направлений сотрудничества между регионами.

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