Около 4,5 тыс человек митингуют у здания Рады, еще 1,5 тыс собрались у НБУ

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что количество участников митинга возле здания Верховной Рады по состоянию на полдень вторника составляет около 4,5 тыс человек и еще около полутора тысяч митингуют под Нацбанком Украины.

"Все проходит спокойно, под Верховной Радой наблюдаем приблизительно 4,5 тыс. митингующих, и еще 1,5 тыс у здания НБУ", - сказал А.Крищенко журналистам у здания парламента во вторник.

По его словам, количество правоохранителей не изменилось и составляет в целом 3,5 тыс человек.

Глава полиции Киева добавил, что в случае усложнения ситуации, полиция готова адекватно реагировать.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 12.30 митинги проходят мирно. Со сцены у здания парламента выступают народные депутаты, общественные активисты. В скором времени ожидается прибытие экс-главы Одесской областной государственной администрации, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.