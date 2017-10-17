ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тысяч евро по делу "Ив Роше"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым судебное разбирательство в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега, осужденных по делу о хищении средств компании "Ив Роше", и присудил им компенсацию в более чем 80 тысяч евро.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна А.Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов О.Навальному", - говорится в опубликованном решении ЕСПЧ.

Согласно решению ЕСПЧ, в отношении Алексея и Олега Навальных имело место нарушении статей 7 и 6 Европейской конвенции. В частности, суд считает, что считает, что решения российских судов были произвольными и явно необоснованными. "Это подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом", - считают в ЕСПЧ.

Защита осужденных выразила удовлетворение вынесенным решением. "Для нас самое главное, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что происходит крайне редко. Согласно этому решению, Навальные были привлечены к уголовной ответственности незаконно, поскольку те действия, за которые они были осуждены, не являются уголовным преступлением", - сказала адвокат Ольга Михайлова.

В связи с этим, подчеркнула адвокат, "защита будет просить в Верховном суде РФ не пересмотра дела, а именно его прекращения".

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил А.Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.