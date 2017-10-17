Митингующие собираются под Радой, правительственный квартал оцеплен правоохранителями

Около четырехсот человек собрались у здания Верховной Рады, где планируется проведение митингов различными политическими силами.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники анонсируемых митингов расположились на площади Конституции перед парламентом согласно своим политическим силам и организациям, которые представляют. В частности, по состоянию на 9.30 вторника наиболее многочисленная группа – сторонники "Батькивщины". Также присутствуют активисты "Громадянськой позиции" Анатолия Гриценко, "Руха нових сил" Михаила Саакашвили, несколько человек держат флаги объединения "Самопомич".

Также на площади Конституции представители "Национального корпуса" монтируют сцену.

Неподалеку от площади Конституции на ул.Грушевского находятся несколько десятков вкладчиков банка "Михайловский" с соответствующей символикой.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение транспорта по ул.Грушевского, а в районе гостиницы "Киев" установили рамки металлодетекторов. Также по всему правительственному кварталу наблюдается значительное количество правоохранителей.

Также по периметру площади Конституции со стороны Мариинского парка установлены сетчатые заграждения, с обоих сторон которой стоят цепи правоохранителей.

У самого здания парламента расположен кордон из около трехсот сотен правоохранителей, которые стоят в шесть шеренг, первые три из которых – сотрудники Нацполиции со шлемами, дубинками и щитами.

В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. На ул.Грушевского, в частности, в районе Дома правительства дорога перекрыта переносным металлическим заборов в рост человека. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили.

Ранее "Громадський рух ЧЕСНО" распространил призыв к Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины "принять все возможные меры для обеспечения безопасности граждан, участвующих в массовых мероприятиях".

В соответствии с подписанным 6 октября Меморандумом о совместных действиях участников акции за Большую политическую реформу, массовые акция 17 октября будет носить мирный, ненасильственный характер, подчеркнули в "ЧЕСНО".

Проведение такой акции, как заявлено в Меморандуме, - вынужденный шаг со стороны активистов, поскольку за 3 года нахождения у власти президент и парламент практически не реформировали политическую систему страны, не выполнили своих предвыборных лозунгов.

Активисты и политические силы намерены требовать от власти безотлагательно изменить избирательную систему на пропорциональную с открытыми региональными списками (законопроект 1068-2); создать независимый антикоррупционный суд (законопроект 6011); отменить депутатскую неприкосновенность (законопроект 6773).