События

08:33 17.10.2017

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года

        На заседании Генеральной Ассамблеи ООН Украину 177 голосами избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 гг., сообщило украинское представительство в ООН.

      "177 голосами Украины избран в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 гг.", – говорится в сообщении на аккаунте представительства в Твиттере в понедельник вечером.

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет ООН по правам человека является важной платформой для отстаивания национальных интересов.

      "Украина избрана Генеральной Ассамблеей ООН членом Совета по правам человека. Признание преданности нашего государства правам человека. Мощная платформа для отстаивания национальных интересов и защиты прав человека в мире и, в первую очередь, во временно оккупированных Крыму и части Донбасса", - написал лидер Укарины на своей странице в Фейсбук.

      Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Совет ООН по правам человека является важной площадкой для давления на Россию.

      "Хорошие новости из Нью-Йорка. Украина станет членом Совета ООН по правам человека на следующие три года. Есть важная площадка для правозащитных инициатив и давления на Кремль", - написал П.Климкин на своем аккаунте в Твиттер.

      Вместе с Украиной с 1 января 2018 года, сроком на три года, членами СПЧ ООН станут: Австралия, Ангола, Афганистан, Испания, Катар, Демократическая республика Конго, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Перу, Сенегал, Словакия и Чили.

      Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которые избираются сроком на три года Генеральной ассамблеей.

      Члены совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание.

      Кроме того, ни одно государство не может быть членом совета больше двух сроков подряд. Места распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 - для государств Азии, 6 - для стран Восточной Европы, 8 - для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

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