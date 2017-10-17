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08:20 17.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

        Состоянием на утро вторника, на военных складах вблизи г. Калиновка (Винницкая область), открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

      "По состоянию на 7.00 17 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

      Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 26 тыс. 374 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 682 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 453 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

      К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 439 чел. и 277 ед. тех., из них от ГСЧС – 184 чел. и 63 ед. тех., Нацполиции - 8 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 39 чел. и 3 пожарных поезда.

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