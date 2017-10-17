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05:02 17.10.2017

Боевики обстреляли окрестности поселка Железное ранив женщину – украинская сторона СЦКК

Боевики обстреляли окрестности поселка Железное ранив женщину – украинская сторона СЦКК

        В понедельник днем боевики из минометов обстреляли населенный пункт Железное (Донецкая обл.), в результате чего была ранена женщина, сообщили в украинской стороне СЦКК.

      "Сегодня, 16 октября во время обстрела НВФ ОРДО позиций подразделений АТО в районе населенного пункта Железное (Донецкая область), под огонь минометов калибра 82-мм НВФ ОРДО также попали мирные жители этого населенного пункта", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

      Отмечается, что в результате обстрела была ранена 48-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Торецкую городскую больницу с диагнозом - ранения области шеи и туловища. После оказания медицинской помощи, врачи оценивают состояние женщины как стабильное.

      Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. "Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", подчеркнули в комиссии.

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