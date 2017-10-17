События

03:20 17.10.2017

Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому – СМИ

        Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в начале ноября прибудет в Вашингтон для участия в переговорах о судьбе соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает в понедельник американское издание "Хилл".

      "Я буду в Вашингтоне в начале ноября именно по этой причине, но также и для других регулярных контактов", - приводит издание слова Ф.Могерини в ответ на вопрос журналистов о том, окажет ли она влияние на Конгресс США по вопросу сделки с Ираном.

      Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что США могут полностью выйти из сделки с Тегераном по атому.

      "Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение (участия США - ИФ), эта возможность очень реальна", - заявил президент.

      Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

      Ф.Могерини в ответ заявила, что у президента США нет полномочий для аннулирования сделки между "шестеркой" и Ираном.

      В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - СВПД, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

      СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении КНДР

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

США не хотят, чтобы Иран превратился во вторую Северную Корею

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

В южнокорейский порт зашла американская ударная атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами

Тереза Мэй призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

В Калифорнии из-за лесных пожаров более 100 человек числятся пропавшими без вести

Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии – власти

Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении комплексов Patriot

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли окрестности поселка Железное ранив женщину – украинская сторона СЦКК

В штабе АТО изучают информацию о конфликте среди командования и военнослужащих

17 октября с 6.00 в центре Киева будет перекрыт ряд улиц, поменяется движение автобусов – КГГА

Представители правых политических сил взяли под свой контроль здание вертолетной площадки Януковича в Киеве

В ночь на 17 октября будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 – КГГА

Националисты требуют закрыть бизнес Януковича в Украине

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы

В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

Правительство Турции рекомендовало продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца

Суд РФ оставил под арестом имущество убитого Дениса Вороненкова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА