Националисты требуют закрыть бизнес Януковича в Украине

В понедельник представители правых политических сил провели акцию в центре Киева с требованием передать здание бизнес-центра, принадлежащего семье экс-президента Януковича, в госсобственность, сообщили в пресс-службе КГО ВО "Свобода".

"16 октября 2017 представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" в Киеве провели акцию возле бизнес-центра "Парковый" (Парковая дорога, 16а), принадлежащей семье экс-президента беглого В.Януковича. Речь идет о "вертолетной площадке Януковича" - символе безнаказанности, коррупции и неизмененной системы. Комплекс хоть и находится под формальным арестом, но фактически продолжает приносить прибыль семье Януковича", – говорится в обнародованном пресс-службой сообщении в понедельник.

В организации подчеркивают видимость борьбы с коррупцией, затягивание осуждения организаторов расстрелов на Майдане и тех, кто разжег войну на востоке Украины. Также отмечают продолжение сотрудничества парламентского большинства с бывшими "регионалами".

"Очевидно, что при этой власти наказания и осуждения, а значит и установление справедливости не будет. Поэтому националисты берут дело в свои руки", говорится в сообщении.

Представители правых сил не намерены препятствовать деятельности бизнес-арендаторов бизнес-центра, а требуют передать здание в госсобственность.

"Мы не хотим препятствовать деятельности бизнеса, который расположен в данном центре, но требуем, чтобы доходы от непосредственной деятельности самого центра прекратили поступать семье Януковича. Мы требуем: передать здание бизнес-центра в государственную собственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и т.д., ввести действенный механизм возврата украденных средств украинцам", - цитируют в пресс-службе слова ветерана АТО, депутата Киевсовета Владимира Назаренко.