В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день в Донбассе в очередной раз не был спокойным. С начала суток российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины. Из них более половины обстрелов зафиксировано на донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник вечером.

На донецком направлении из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики дважды били по защитникам Авдеевки и шахты Бутовка. Также дважды под огонь стрелкового оружия НВФ попали украинские позиции у Каменки. Кроме того, неподалеку Артемова боевики выпустили 4 мины калибра 82-мм. Также около 14.00 и почти в течение часа противник бил с миномета в районе Артемова, где вообще нет укреплений украинской армии.

На приморском направлении с противотанкового гранатомета боевики обстреляли подступы к Старогнатовке. А стрелковое оружие применяли неподалеку Водяного и Павлополя.

На луганском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов врага оказались украинские опорные пункты в окрестностях Новоалександровки.

На большинство провокаций противника силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.