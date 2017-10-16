События

19:18 16.10.2017

В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

        Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Сегодняшний день в Донбассе в очередной раз не был спокойным. С начала суток российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины. Из них более половины обстрелов зафиксировано на донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник вечером.

      На донецком направлении из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики дважды били по защитникам Авдеевки и шахты Бутовка. Также дважды под огонь стрелкового оружия НВФ попали украинские позиции у Каменки. Кроме того, неподалеку Артемова боевики выпустили 4 мины калибра 82-мм. Также около 14.00 и почти в течение часа противник бил с миномета в районе Артемова, где вообще нет укреплений украинской армии.

      На приморском направлении с противотанкового гранатомета боевики обстреляли подступы к Старогнатовке. А стрелковое оружие применяли неподалеку Водяного и Павлополя.

      На луганском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов врага оказались украинские опорные пункты в окрестностях Новоалександровки.

      На большинство провокаций противника силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.

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Интерфакс-Украина
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