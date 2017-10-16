При пожаре на птицеферме в Тернопольской области погибло почти 29 тыс. цыплят

В с.Старая Ягельница Чертковского района Тернопольской области в частном фермерском хозяйстве по выращиванию птицы произошел пожар на площади около 800 кв.м.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в субботу, 14 октября, в 14:32.

Площадь горения составила около 800 кв.м.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек. Для подвоза воды дополнительно привлечено 2 трактора с прицепными цистернами с водой и грузовой автомобиль, с прицепной емкостью для 6 т воды, предоставленные местными сельскохозяйственными предприятиями.

В 16:00 пожар был локализован, а в 17:40 ликвидирован.

"В результате пожара погибли 28 тыс. 800 штук птицы (однодневных цыплят), уничтожены линии водоснабжения и подачи кормов, 4 вытяжных вентилятора и 4 газогенератора для обогрева. Повреждена кровля на площади 800 м.кв", - сказано в сообщении.

Обстоятельства возникновения пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.