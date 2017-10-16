События

12:25 16.10.2017

Киргизским выборам в некоторых процедурах не хватало прозрачности

Киргизским выборам в некоторых процедурах не хватало прозрачности

Выборы президента Киргизии были конкурентными прошли открыто, но отдельные элементы нуждаются в большей прозрачности, заявил глава миссии краткосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Азай Гулиев.

"Выборы были хорошо организованы, тем не менее, были отдельные проблемы", - сказал он в понедельник на брифинге в Бишкеке.

Он пояснил, что данные проблемы относятся к вопросам о равенстве кандидатов, беспристрастности ЦИК и процедурным вопросам, в частности, выдаче бюллетеней.

"Конституция Киргизии гарантирует свободу слова, но иски против СМИ привели к цензуре и определенным сложностям", - сказал А. Гулиев.

"В ходе кампании были жалобы, связанные с принципами прозрачности, сама компания нуждается в большей прозрачности", - сказал глава миссии.

Он пояснил, что это относится к процедурам выборной кампании.

По словам А.Гулиева, в ходе кампании использовалось давление на избирателей и административный ресурс, что могло оказать незначительное влияние на ход выборов.

Кроме того, отметил он, "нацменьшинства, которые участвовали в кампании, использовались отдельными кандидатами в личных целях.

В то же время, по его словам, "в процесс выборов не было особых инцидентов, связанных с нарушениями".

15 октября в Киргизии прошли выборы президента. В выборах участвовали 11 кандидатов. Согласно предварительным итогам, победу в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,81% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 55,93%.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А. Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права баллотироваться повторно.

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