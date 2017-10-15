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19:15 15.10.2017

Во время митинга Саакашвили в Харькове отказала звукоусиливающая аппаратура

Во время митинга Саакашвили в Харькове отказала звукоусиливающая аппаратура

В Харькове возле памятника Тарасу Шевченко прошел вече антикоррупционных сил с участием лидера "Руха новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, несмотря на дождь на акцию собрались около 700-800 человек.

Во время митинга дважды отказывала звукоусиливающая аппаратура: cначала от акустических систем, а потом от пульта шел дым. Вместе с тем, народный депутат Сергей Лещенко обвинил в проблемах со звуком власть. "То, что пропал звук, - прямое противодействие властей. Мы проверили кабель - целый, техника работает", - заявил он, выступая перед собравшимися.

Все выступавшие на вече подчеркивали важность акции в поддержку широкой политреформы (создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности), запланированной на 17 октября перед Верховной Радой.

"Давайте покажем 17 октября всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что люди, которые умеют сражаться в Украине есть, что воля к победе в Украине есть и Украина победит и их, и внешнего врага", - сказал М.Саакашвили.

Он также заявил, что власть попытается его устранить. "Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - сказал он.

Когда политик нелестно отозвался об областной администрации, часть присутствующих начала возмущаться его словами, возникли перепалки между сторонниками и оппонентами М.Саакашвили. Во время его ответов на вопросы часть людей пыталась его освистать и кричала "Ганьба!", часть, напротив, выражала поддержку – аплодировала и кричала "Миша, мы с тобой!".

Когда после вече М.Саакашвили вели к машине, неизвестный в толпе распылил газ из баллончика. Возникла также перепалка между сторонниками и противниками политика, сопровождавшаяся небольшой толкотней.

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