В Латвии растет число русских, чувствующих свою принадлежность к этой стране – опрос

Подавляющее большинство (83%) представителей нацменьшинств чувствуют очень тесную или тесную принадлежность к Латвии, что на 4% больше, чем в 2015 году, показали результаты опроса, проведенного по заказу Минкультуры республики.

По данным опроса, у русских выросло чувство принадлежности к Латвии - если в 2015 году ее чувствовали 44% русских жителей, то в этом году - 59%.

Больше людей стали отрицательно оценивать высылки латышей из Латвии в 1940-е годы. В 2015 году их оценили как не имеющие оправдания 42%, в 2017 году - 58% опрошенных.

Уменьшилась также актуальность празднования Дня Победы - в 2015 году 22% заявили, что не отмечают этот день, а в 2017 году уже 43%, отмечают социологи.

Свое отношение к НАТО положительным назвали 23% респондентов, отношение к ЕС - 53%. Хорошее мнение о России выразили 62% представителей нацменьшинств.

В опросе приняли участие 992 человека, проводил его Институт философии и социологии Латвийского университета.