События

14:04 15.10.2017

В Киеве открыли мурал с образом Иоанна Павла II

В Киеве открыли мурал с образом Иоанна Павла II

В Печерском районе Киева открыли мурал с образом Папы Римского Иоанна Павла II.

"Он был не только поляком. Он был Папой Римским. И открытие этого мурала в Киеве имеет символическое значение. То, что он сделал для мира - не только для Польши или Украины - это не возможно объять разумом", - сказал посол Польши Ян Пекло на открытии мурала в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что понтифик принял важное участие в становлении стран постсоветского пространства после распада СССР.

"Москва не хочет, чтобы Украина была частью общего европейского пространства, пространства мира и благополучия. Очень важно, что Папа знал об этом и для этого он приезжал в Украину. Нам необходимо продвигать это пространство к восточной границе Украины", - добавил посол.

Я.Пекло рассказал, что идея изображения Иоанна Павла II принадлежит как польской, так и украинской стороне.

Дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко.

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