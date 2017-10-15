Посол Польши прокомментировал порчу мурала Иоанна Павла II

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает инцидент с нанесением антипольских надписей на стену с муралом с образом Иоанна Павла II не последним.

"Расследование идёт. Это не в первый и не в последний раз. Есть люди, которые недовольны тем, что наши отношения, Польши и Украины, очень хорошие", - сказал Я.Пекло журналистам в воскресенье в Киеве.

Посол также не исключил как наличие политической составляющей в этом инциденте, так и банальное хулиганство.

Как сообщалось, на стене дома, где планировалось в воскресенье открыть мурал Иоанну Павлу II на бульваре Марии Примаченко в Киеве, неизвестные нанесли свастику и надписи антипольской направленности.

Полиция открыла дело по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины следователи причастных к правонарушению.