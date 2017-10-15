Министры образования Украины и Польши встретятся для консультаций по украинскому образовательному закону

Посол Польши в Украине Ян Пекло анонсировал встречу на уровне министром образования Украины и Польши для обсуждения положений нового украинского закона об образовании.

"Такая встреча планируется. Мы считаем нужным проведение подобных консультаций на уровне министра образования Украины Гриневич и министра образования Польши", - сказал Я.Пекло в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении польской стороны к языковой статье украинского закона об образовании, посол уточнил, что Польша разделяет позицию Украины о необходимости изучения украинского языка, но также считают нужным обеспечение возможности изучения родного языка национальными меньшинствами.

Он также подчеркнул необходимость проведения двухстороннего диалога по этому вопросу. "Нам просто нужно поговорить между собой и разъяснить некоторые моменты", - добавил Я.Пекло.