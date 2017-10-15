Суд арестовал подозреваемых в покушении на зампреда Одесского облсовета Радковского

Суд арестовал подозреваемых в покушении на первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

Как сообщалось, сотрудники полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин – вероятных исполнителей покушения О.Радковского. В результате обысков у мужчин 1990 и 1994 г.р. было выявлено большое количество оружие и различного снаряжения.

Неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы вечером 4 октября. По уточненным данным полиции, О.Радковский получил четыре огнестрельных ранения и был госпитализирован.

Следственным управлением одесской полиции открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".