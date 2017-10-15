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00:11 15.10.2017

СБУ предупредила о готовящихся провокациях в отношении культовых сооружений УПЦ МП

СБУ предупредила о готовящихся провокациях в отношении культовых сооружений УПЦ МП

Служба безопасности Украина принимает исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций, которые пытаются организовать в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата) для дестабилизации обстановки в Киеве и в Украине в целом.

"В последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве… Служба безопасности Украины будет предпринимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом", - говорится в заявлении пресс-центра СБ Украины, обнародованном в ночь на воскресенье.

В спецслужбе проинформировали, что располагают исчерпывающей информацией о том, что реальными организаторами планируемых провокаций являются представители так называемого "Комитета спасения Украины", "которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции Достоинства и развязывания военной агрессии РФ против Украины".

В СБ Украины также обратили внимание, что по оперативным данным к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных украинских общественных организаций, "которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов".

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