События

23:14 14.10.2017

Дамаск потребовал немедленного вывода турецкой армии из Сирии

Сирийские власти требуют от Турции немедленного вывода военных подразделений с севера страны. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИДе Сирии.

В МИДе особо подчеркнули, что «нынешняя агрессия не имеет никакого отношения к астанинским договоренностям между странами-гарантами», пишет агентство. В МИД Сирии, ввод турецких войск свидетельствует о тесных отношениях между Анкарой и группировкой «Джабхат-ан-Нусра».

Официально Анкара объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября. Турецкие подразделения пересекли границу с Сирией в ночь на 13 октября. Турецкие военные заявили, что они устанавливают наблюдательные пункты в провинции Идлиб в интересах соблюдения перемирия в этом районе и надзора за поставками гуманитарной помощи.

Соглашения по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба, достигнутые в мае в Астане, были утверждены в сентябре.

 

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Интерфакс-Украина
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