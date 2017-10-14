Полиция проверяет информацию об оскорбительных надписях на здании в Киеве, где должны открыть мурал Иоанна Павла II

Полиция Киева проводит проверку информации о том, что на здании в Печерском районе столице, на фасаде которого в воскресенье планируют открыть мурал Иоанну Павлу II, появились оскорбительные надписи.

"Материалы зарегистрированы. Проводим проверку, после которой следователи предоставят правовую оценку события", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик в субботу.

Ранее одно из польских агентств сообщало, что на фасад указанного здания неизвестные нанесли свастику и надписи антипольской направленности.