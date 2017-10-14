В Киеве начался марш националистов по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко начался Марш Славы по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во главе колонны идет отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождает большое количество правоохранителей.

Участники марша несут флаги партий "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода". Они скандируют: "Слава нации – смерть врагам", "Україна понад усе".

В колонне также едут автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка.

Участники намерены пройти по бул. Т.Шевченко к Бессарабской площади, Крещатику, Майдану Независимости до Контрактовой площади, где ориентировочно в 22.00 состоится праздничный концерт.

Организаторы отметили, что по пути следования участники марша будут использовать файеры, однако никаких других действий или провокаций они не планируют.