События

15:37 14.10.2017

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в Киевский райсуд города обвинительный акт в отношении бывшего президента одной из местных строительных компаний.

"Экс-руководителю фирмы инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины), мошенничество (ч.4 ст.190 УК Украины) и подделку документов (ч.1 ст.358 УК Украины)... Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в 2006-2008 годах фирма строила многоэтажку в спальном районе города . На втором этаже здания планировались торгово-бытовые помещения площадью почти 500кв.м., инвестором которых был харьковчанин, вложивший в строительство более 3 млн.грн. Но после сдачи дома право собственности на принадлежащую инвестору часть здания так и не было оформлено в течение длительного времени.

"Пользуясь такой ситуацией, подозреваемый, который в 2010 году вышел из состава участников фирмы, но продолжал ее контролировать, решил присвоить недвижимость путем подмены инвестора. Зная, что уже несколько лет продолжается процедура банкротства компании, предприниматель в 2014 году решил подделать договоры на участие инвестора в строительстве. Вместо фактического инвестора он вписал другое лицо, на которого и переоформил право собственности на помещение", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ходатайству прокуратуры, в рамках обеспечения уголовного производства, арестовано недвижимое имущество подозреваемого почти на 20 млн.грн.

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