Акции против российских компаний в Украине возобновятся до конца осени – лидер "Нацкорпуса"

До конца осени украинские националисты намерены начать второй этап по блокированию российских компаний в Украине, сообщил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Сейчас первый этап по уничтожению российского государственного капитала в Украине подошел к концу, но есть большое количество компаний, которые влияют на экономику нашей страны. Объем их присутствия надо сбавлять, мы создали "черный список", когда он будет завершен - мы перейдем к конкретным действиям. До конца осени уже начнется борьба по этому списку", - сказал он после окончания 2-го съезда партии в субботу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

А.Билецкий объяснил, что планируется не только блокирование или силовые действия, "это будут действия на законодательном уровне – предложения по урегулированию этой проблемы".

"Но от прямого действия, как во время акции против российских банков в Украине, мы также не отказываемся", - сказал он.

Лидер "Национального корпуса" отметил, что союзниками по акциям будут "Правый сектор" и ВО "Свобода", а также множество националистический общественных организаций.

Как известно, ранее представители "Национального корпуса" блокировали, в частности, отделения ПАО "Сбербанк".