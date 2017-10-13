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17:54 13.10.2017

Всеукраинский совет церквей обратится к главам мировых конфессий с просьбой о содействии в освобождении заложников

Всеукраинский совет церквей обратится к главам мировых конфессий с просьбой о содействии в освобождении заложников

 Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций обратиться к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников, сообщается на официальном сайте СБУ в пятницу.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", - сказал В.Грицак на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей в Национальной академии СБУ.

Священнослужители в присутствии матерей и жен заложников единогласно поддержали предложение и в ближайшее время совместное обращение поступит к духовным лидерам и к международным организациям, которые занимаются освобождением заложников, говорится в сообщении.

По информации СБУ, в настоящее время в заложниках т.н. "ДНР" и "ЛНР" находятся 152 украинских гражданина, еще 404 считаются пропавшими без вести. На территории РФ также незаконно содержатся десятки граждан Украины. "Представители Совета церквей пообещали объединить усилия всех конфессий для освобождения заложников", - отметили в СБУ.

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