Около 13 тыс. правоохранителей будут задействованы во время массовых акций в Украине 14-16 октября

По всей Украине в период с 14 по 16 октября охрану общественной безопасности во время массовых мероприятий будут обеспечивать около 13 тыс. полицейских и нацгвардейцев, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий. Всего каждый день по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан.

С.Яровой рассказал, что личный состав Нацполиции и Нацгвардии переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Всего в период с 14 по 16 октября к несению службы будут задействованы около 13 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. "Количество работников будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить безопасность граждан", - добавил С.Яровой.

По его словам, в субботу, 14 октября, только в Киеве правопорядок будут обеспечивать около 5 тыс. полицейских.

Кроме того, в Национальной полиции и Нацгвардии созданы ситуационные центры, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию в областях.

14 октября – День защитника Украины, День украинского казачества и православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. 16 октября в стране выходной.