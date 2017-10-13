События

15:15 13.10.2017

Снайпер боевиков ранил украинского пограничника на КПВВ "Марьинка"

Снайпер боевиков ранил украинского пограничника на КПВВ "Марьинка"

 Снайпер незаконных вооруженных формирований в пятницу обстрелял дорожный коридор "Донецк-Курахово", ранив украинского пограничника на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" в Донецкой области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в результате огня при исполнении служебных обязанностей огнестрельное ранение получил военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Пуля попала пограничнику в плечо.

Раненому военнослужащему сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу г.Курахово. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту был проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ.

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Интерфакс-Украина
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