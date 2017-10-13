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15:06 13.10.2017

В школах Хмельницкого прекращают изучать русский язык, заявляет мэр

В школах Хмельницкого прекращают изучать русский язык, заявляет мэр

С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык, сообщает пресс-служба городской организации ВО "Свобода" со ссылкой на мэр областного центра Александра Симчишина.

"Дальше мы беремся за факультативы. Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", - цитирует городского голову Хмельницкого пресс-служба парторганизации в пятницу.

В Министерстве образования и науки Украины агентству "Интерфакс-Украина" на просьбу прокомментировать эту информацию подтвердили, что открытие и закрытие классов и школ находится в компетенции местных властей.

Однако, подчеркивают при этом в министерстве, право на обучение на родном языке в Украине закреплено законодательно, и если родители достаточного количества детей подадут заявление на обучение на родном языке, то местные власти обязаны предоставить такую возможность.

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