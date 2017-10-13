Руководство "Л/ДНР" отказалось от встречи - Хуг

Руководители так называемых "ЛНР/ДНР" отказались от встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, а сотрудники Миссии сталкиваются с фактами препятствования выполнения их обязанностей в отдельных районах Донбасса.

В ходе скайп-брифинга из Донецкой области в пятницу он напомнил, что сегодня идет 5-й день его поездки на Донбасс. "Руководители вооруженных формирований отказались встретиться со мной. Это многое говорит об их настроенности на диалог", - отметил первый замглавы миссии.

А.Хуг также проинформировал о фактах препятствия наблюдателям ОБСЕ в выполнении ими своего мандата.

"На Донбассе у нас работает свыше 500 наблюдателей. У нас 17 офисов (пунктов - ИФ). Ночью члены миссии ведут наблюдение при помощи камер, установленных в 11-и локациях. 4 октября член т.н. "ЛНР" попытался лазером вывести из работы камеру, установленную в районе Станицы Луганской. На протяжении 5-и часов камера ничего не могла фиксировать. Вопрос - что т.н. "ЛНР" пыталась спрятать?", - сказал А.Хуг, продемонстрировав подтверждающие инцидент фотографии.