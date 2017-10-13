События

15:00 13.10.2017

Руководство "Л/ДНР" отказалось от встречи - Хуг

Руководство "Л/ДНР" отказалось от встречи - Хуг

 Руководители так называемых "ЛНР/ДНР" отказались от встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, а сотрудники Миссии сталкиваются с фактами препятствования выполнения их обязанностей в отдельных районах Донбасса.

В ходе скайп-брифинга из Донецкой области в пятницу он напомнил, что сегодня идет 5-й день его поездки на Донбасс. "Руководители вооруженных формирований отказались встретиться со мной. Это многое говорит об их настроенности на диалог", - отметил первый замглавы миссии.

А.Хуг также проинформировал о фактах препятствия наблюдателям ОБСЕ в выполнении ими своего мандата.

"На Донбассе у нас работает свыше 500 наблюдателей. У нас 17 офисов (пунктов - ИФ). Ночью члены миссии ведут наблюдение при помощи камер, установленных в 11-и локациях. 4 октября член т.н. "ЛНР" попытался лазером вывести из работы камеру, установленную в районе Станицы Луганской. На протяжении 5-и часов камера ничего не могла фиксировать. Вопрос - что т.н. "ЛНР" пыталась спрятать?", - сказал А.Хуг, продемонстрировав подтверждающие инцидент фотографии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Количество обстрелов в зоне АТО с начала года превысило 313 тысяч

Помощница Генсека ООН Мюллер призвала боевиков обеспечить гуманитарный доступ к территориям ОРДЛО

В штабе АТО подтвердили участие транспорта ВСУ в ДТП с автомобилем ОБСЕ на Донетчине

Замглавы миссии ОБСЕ Хуг в пятницу совершит поездку на юг Донецкой области

Первый замглавы СММ ОБСЕ посетит восточную Украину

В ОБСЕ отмечают, что присутствие россиян в СММ за год снизилось

СММ ОБСЕ за неделю зафиксировала почти 70 случаев наличия тяжелого вооружения на линии столкновения

Интенсивность боевых действий в зоне АТО за неделю возросла на 25%

Киев требует от РФ обеспечить безопасность СММ ОБСЕ в ОРДЛО

Представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке

ПОСЛЕДНЕЕ

Снайпер боевиков ранил украинского пограничника на КПВВ "Марьинка"

В школах Хмельницкого прекращают изучать русский язык, заявляет мэр

НАБУ расследует дело по факту декларирования недостоверной информации министром Омеляном

РФ может инициировать обмен задержанных украинских пограничников на россиян

В США на аукционе за $12 тыс. продали недокуренную кубинскую сигару Уинстона Черчилля

Генпрокуратура вызвала на допросы в качестве подозреваемых Януковича, Захарченко и Корячка на 17 октября

В южнокорейский порт зашла американская ударная атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами

СБУ сняла запрет на въезд в Украину двум испанским журналистам-фрилансерам

Иракское правительство стягивает в район Киркука войска, включая танки и тяжелую артиллерию

На следующем этапе контракта по С-400 возможно начало совместного производства этих систем Турцией и РФ - Эрдоган

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА