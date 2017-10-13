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14:30 13.10.2017

НАБУ расследует дело по факту декларирования недостоверной информации министром Омеляном

НАБУ расследует дело по факту декларирования недостоверной информации министром Омеляном

 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и получило доступ к информации о его мобильных переговорах в период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.

Согласно решению Соломенского районного суду г.Киева, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений, НАБУ с 26 мая 2017 года расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) и незаконного обогащения (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины) министром инфраструктуры В.Омеляном.

В ходе досудебного расследования НАБУ установило, что начиная с 10 декабря 2016 года, министр инфраструктуры Украины, его жена и сын, проживали в доме, который по праву частной собственности с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн грн.

Детектив НАБУ указал, что по информации Государственной фискальной службы Украины доходы, которые бы позволили двоюродной племяннице жены министра купить указанный дом, последняя не получала.

Также, в период с 23 марта 2009 года по 23 марта 2011 года мать двоюродной племянницы жены выдавала доверенность В.Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, "что свидетельствует об их доверительных отношениях".

НАБУ просило суд предоставить временный доступ к информации ряда номеров абонентов мобильной связи с целью установления количества связей между указанными лицами, а также установления местонахождения В.Омеляна за определенный период времени, "что позволит сравнить, где проживал и в настоящее время проживает последний".

Соломенский райосуд г.Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил следствию доступ к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в комментарии интернет-изданию "Украинская правда", что в его декларации нет нарушений.

"Я готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с моей стороны не было", - сказал министр.

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