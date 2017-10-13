РФ может инициировать обмен задержанных украинских пограничников на россиян

Российская сторона может предложить обмен задержанных 3 октября военнослужащих Государственной пограничной службы Украины на двух российских пограничников, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Одно из писем, который мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они якобы готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на двух российских пограничников, которых мы задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад", - сказал О.Слободян в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Он отметил, что вернуть пограничников в Украину будет напросто и потребуется время для этого.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными с объяснениями, что еще не установлены их личности.

Позже О.Слободян сообщил, что российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных пограничников.