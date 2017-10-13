На следующем этапе контракта по С-400 возможно начало совместного производства этих систем Турцией и РФ - Эрдоган

Следующий этап контракта по приобретению Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 может подразумевать их совместное российско-турецкое производство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из поездки в Украину и Сербию.

По словам президента, которые приводят турецкие СМИ, "если будет на то воля Всевышнего, мы будем предпринимать шаги в сфере совместного производства".

Он уточнил, что на первом этапе контракта такого производства ожидать не стоит.

Кроме этого, Р.Т.Эрдоган заявил, что нынешний этап контракта о поставках Россией Турции по С-400 проходит без затруднений.

Также президент упомянул, что между Анкарой и Москвой прошли переговоры о возможных поставках С-500.

Как сообщалось, Москва и Анкара достигли договоренности о поставке ЗРС С-400 в Турцию.