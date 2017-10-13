Правоохранители задержали вероятных исполнителей покушения на первого зампреда Одесского облсовета

Сотрудники полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали вероятных исполнителей покушения на первого заместителя руководителя Одесского облсовета Олега Радковского, сообщил на своей странице в Фейсбук начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, задержаны двое мужчин 1990 и 1994г.р. "Ради "маскировки" преступники украли номерные знаки с другого авто. В настоящее время полицией и СБУ с привлечением КОРД проведен 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых. Выявлено вероятное орудие преступления - автомобиль KIA и карабин кал. 5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья. Преступники имели форму с шевронами полиции и маски. Кроме этого, полиция изъяла 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки в том числе болгарские", - написал он в пятницу утром.

Начальник областного главка полиции также отметил, что следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения.

Как сообщалось, неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы вечером 4 октября. По данным пресс-службы облсовета, О.Радковский получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован.

Следственным управлением одесской полиции открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Работа продолжается.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".