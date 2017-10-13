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09:38 13.10.2017

Власти Ирака выдвинули условия Курдистану для начала диалога, в т.ч. контроль за экспортом нефти

Власти Ирака выдвинули условия Курдистану для начала диалога, в т.ч. контроль за экспортом нефти

 Иракское правительство назвало четыре условия, выполнения которых оно требует от руководства Иракского Курдистана для начала диалога, сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

"Центральное правительство не выдвигает никаких особых условий помимо соблюдения национальных принципов", - заявил официальный представитель правительства в Багдаде.

Так, Ирак потребовал от Курдистана приверженности территориальной целостности страны, соблюдения конституции страны, признания федеральной власти над всей территорией Ирака, а также возвращения полномочий по контролю над границей, авиасообщением и экспортом нефти в регионе и отказа от самостоятельной внешней политики.

"Рудау" отмечает, что руководство Иракского Курдистана рассчитывает начать переговоры с властями Ирака без каких-либо условий.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.

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