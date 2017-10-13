События

06:38 13.10.2017

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий получил ранения – штаб

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий получил ранения – штаб

        За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины 13 раз открывали огонь в ответ. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Прошедшие сутки в районе проведения АТО завершились без существенных изменений в обстановке. Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, одиночно применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

      На донецком направлении в четверг вечером несколько часов боевики обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ в районе Авдеевской промзоны. А около 19.00 были выпущены 6 мин калибра 82-мм по защитникам Верхнеторецкого. Кроме того, вооружения БМП и пулеметы боевики применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие работало неподалеку Каменки.

      На приморском направлении боевики дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды под пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. Противотанковый гранатомет боевиков бил у Павлополя.

      На луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18.00 боевики обстреляли из пулемета опорный пункт ВСУ недалеко Новоалександровки.

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