События

05:35 13.10.2017

Украинские и белорусские пограничники задержали 47 нарушителей госграницы в местах сбора диких ягод

            Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с 1 июля нынешнего года во время сбора местными жителями диких ягод на границе с Беларусью вернули к государственной границе более 1 тысячи человек, в том числе более 200 детей.

            Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в общей сложности украинские и белорусские пограничники задержали 47 нарушителей государственной границы, их привлекли к ответственности.

            Государственная пограничная служба Украины призывает жителей приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области в трех временных местах "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" соблюдать пограничное законодательство во время сбора дикоросов на территории белорусского заповедника "Ольманськие болота".

            "Пересечение государственной границы Украины в этих местах пропуска местные жители могут осуществлять ежедневно с 8.00 до 20.00 только в пешем порядке или на велосипедах до 15 ноября этого года. На остальных участках ответственности Луцкого отряда граждане Украины могут пересечь государственную границу, в том числе с целью сбора дикоросов, только в установленном порядке, в пунктах пропуска через государственную границу Украины", - информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

            В погранведомстве отметили, что по невнимательности или сознательно (сокращая путь) сборщики дикоросов могут незаконно попасть на территорию соседней Беларуси.

            Пограничные службы Украины и Беларуси напоминают: "Во время сбора дикоросов запрещается разводить костры, осуществлять вырубку кустарников и леса, устанавливать лагеря и временные укрытия, а также оставлять бытовой мусор. Граждане, которые не будут выполнять указанные требования или будут заниматься другой деятельностью, кроме сбора дикоросов, будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, как Украины, так и Республики Беларусь".

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