События

02:42 13.10.2017

Гранаты, найденные на кладбище, "вывели" на арсенал в частном доме под Харьковом – прокуратура

        Харьковская местная прокуратура №6 совместно с полицией обнаружили арсенал оружия в одном из частных домовладений Харьковского района во время обыска в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия).

      Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, "выйти" на арсенал помогла находка на кладбище.

      "Местные жители сообщили, что вблизи кладбища лежат гранаты. Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили вероятного хозяина боеприпасов. Во время обыска по месту его проживания обнаружили гранатомет, 2 мины и запал к ним, более 2 тыс. патронов различного калибра, 19 гранат, 27 запалов к ним, 4 тротиловые шашки, 6 выстрелов к гранатометам, разобранный автомат Калашникова и др.", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева.

      Оружие изъято и направлено на экспертизу.

      Проводятся первоочередные следственные действия для установления канала поставки и цели хранения оружия.

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