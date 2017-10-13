Гранаты, найденные на кладбище, "вывели" на арсенал в частном доме под Харьковом – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №6 совместно с полицией обнаружили арсенал оружия в одном из частных домовладений Харьковского района во время обыска в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, "выйти" на арсенал помогла находка на кладбище.

"Местные жители сообщили, что вблизи кладбища лежат гранаты. Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили вероятного хозяина боеприпасов. Во время обыска по месту его проживания обнаружили гранатомет, 2 мины и запал к ним, более 2 тыс. патронов различного калибра, 19 гранат, 27 запалов к ним, 4 тротиловые шашки, 6 выстрелов к гранатометам, разобранный автомат Калашникова и др.", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления канала поставки и цели хранения оружия.